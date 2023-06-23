В июле между Нижним Новгородом и Москвой начнут курсировать сдвоенные «Ласточки». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сдвоенные скоростные поезда «Ласточки» начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород – Москва в июле. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Из Москвы десятивагонный состав отправится уже 30 июня в 20.57. Он прибудет в Нижний Новгород 1 июля в 01.07. Время в пути составит 4 часа 10 минут. Далее по тому же расписанию «Ласточка» отправится 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля.

Из Нижнего Новгорода поезд тронется 1 июля в 04.55 и прибудет в Москву в тот же день в 09.06. Также «Ласточка» направится в столицу 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 июля.

Ранее мы сообщали, что число пассажиров на скоростных поездах «Ласточка» из Нижнего Новгорода в первом квартале 2023 года составило 785 тысяч человек.

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