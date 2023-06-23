Дзержинск присоединился к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

23 июня в Дзержинске на базе кадрового центра «Работа России» состоялся второй, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Более 2000 вакансий представили 49 работодателей – предприятия оборонно-промышленного комплекса, муниципальные учреждения и частные организации.

В течение дня ярмарку посетили порядка 360 человек: это дзержинцы, которые ищут работу или хотят сменить род деятельности, студенты и выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений, планирующие найти подработку на лето или постоянную работу.

«На территории Дзержинска сконцентрировано большое количество современных промышленных предприятий, ищущих новые кадры. В расширяющейся до 724 гектаров особой экономической зоне «Кулибин» планируют строиться сразу три новых производства, а это еще около тысячи новых рабочих мест, большую часть которых, надеюсь, займут дзержинцы. Поэтому сейчас для нас особенно важно знакомить людей с рынком труда, повышать престиж рабочих профессий и показывать не только школьникам и студентам, но и взрослым людям все возможности карьерного роста в этой сфере», – сказала заместитель главы города Дзержинска Юлия Ашуркова.

В течение дня посетители ярмарки могли познакомиться с конкретным предприятием или определить для себя сразу несколько потенциальных мест трудоустройства и пройти прямые собеседования. По информации дзержинского межмуниципального филиала ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения», сегодня среди востребованных профессий большая часть по-прежнему рабочие: аппаратчики, фрезеровщики, токари, водители погрузчиков, машинисты экструдера, разнорабочие и др. Также сейчас увеличилось количество обращений в кадровый центр от школьников, которые хотят найти временную работу на лето.

«В этот раз мы постарались охватить все категории населения: у школьников была возможность в виртуальном формате познакомиться с историей актуальных на сегодняшний день профессий, студентов приглашали на семинар, где рассказывали, как пройти собеседование, говорили о плюсах и минусах официального трудоустройства и о том, как грамотно составить резюме. Безработным гражданам, которые все-таки являются основной целевой аудиторией наших ярмарок, предложили посетить семинар «Навыки самопрезентации». Благодаря современным технологиям соискатели могли пройти собеседование в онлайн-формате также у предприятий, работающих на территории других муниципалитетов Нижегородской области», – рассказала директор межмуниципального филиала ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения» Светлана Шураева.

Отметим, что ярмарки вакансий, в том числе мини-ярмарки, где представлено 2-3 работодателя, в кадровом центре «Работа России» в Дзержинске проходят каждый месяц. На следующей неделе, 27 июня с 12:00 до 14:00, состоится ярмарка трудоустройства для молодежи. Также со всеми доступными через службу занятости вакансиями дзержинцы могут ознакомиться в любое время на портале «Работа России» trudvsem.ru.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска