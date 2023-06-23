Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 15:07

Мобилизованного нижегородца приговорили к шести годам колонии за уклонение от службы

Он три раза самовольно покидал войсковую часть
Павел МАЙОРОВ
Мобилизованного нижегородца приговорили к шести годам колонии за уклонение от службы.

Мобилизованного нижегородца приговорили к шести годам колонии за уклонение от службы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородца, который был мобилизован, приговорили к шести годам колонии за уклонение от службы. Об этом сообщается на сайте Нижегородского гарнизонного военного суда.

25 декабря 2022 года рядовой самовольно ушел из войсковой части без уважительной причины. В это время он не носил форму и не обращался в органы военного управления. Нижегородца задержала группа розыска военной комендатуры 8 января.

Все повторилось еще два раза. Рядовой ушел в «самоволку» 21 февраля и был задержан 28 февраля. После также покинул войсковую часть 10 марта, но был задержан 14 апреля.

Мужчину признали виновным в трех преступлениях по статье «Самовольное оставление части или места службы». По совокупности преступлений нижегородца приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.