Восемь пляжей Нижнего Новгорода непригодны для купания

Нижегородцам не рекомендуют отдыхать на этих пляжах. Фото: Мария СОРОКИНА

Восемь пляжей Нижнего Новгорода оказались непригодными для купания, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. По состоянию на 23 июня, вода там недостаточно чистая. Превышение норм по бактериологическим показателям наблюдаются на Силикатном озере в Ленинском районе (пр. Ленина, 19б), а также обоих участках Сортировочного озера, обоих участках Светлоярского озера, озерах Больничном, Лунском и Пестичном. Превышений по химическим и вирусологическим показателям не выявлено

При этом семь водоемов за пределами областного центра оказались пригодны для купания. Речь идет о прудах Выксы, участке Волги в Лыскове озерах на Бору, в Семенове и поселке Пушкино в границах Дзержинска.

В общей сложности проведено уже свыше 570 исследований проб воды.

- Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, - добавили в Роспотребнадзоре.