Завод имени Свердлова попал в 11 пакет санкций Евросоюза

Завод имени Я.М. Свердлова. Фото: сайт завода имени Свердлова

Завод имени Я.М. Свердлова, который находится в Дзержинске, попал в 11 пакет санкций Евросоюза от 23 июня 2023 года. Документ был опубликован в журнале ЕС.

В 11 пакет санкций также попали 77 человек и еще 32 организации.

Отметим, ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» является научно-производственным предприятием в оборонно-промышленном комплексе России.

Напомним, Министерство торговли США ввело санкции против пяти заводов Нижегородской области.

Экспортные ограничения коснулись Нижегородского завода 70-летия Победы, НИИ «Буревестник» и НПП «Прима» в Нижнем Новгороде, Заволжского завода гусеничных тягачей, а также Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина.

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