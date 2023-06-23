170 новых трамваев поступят в Нижний Новгород к 2026 году. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

170 новых трамваев «МиНиН» поступят в Нижний Новгород к 2026 году. При этом 144 из них будут односекционными, а 26 – сочлененными трехсекционными трамваями. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

– В рамках концессионного соглашения по модернизации наземного электрического транспорта в Нижнем Новгороде будет проведена реконструкция 149 километров пути, 3 депо, 15 тяговых подстанций, – напомнил глава дирекции сопровождения проектов Корпорации развития региона Евгений Грабовский.

Также он отметил, что сейчас работы от станции Варя до центра Сормова готовы на 96 процентов. Демонтаж на «Сормовском кольце» выполнен на 62 процента. Уже ведутся работы по устройству нового пути. Планируется, что движение по маршрутам №6 и №7 будет открыто до конца 2023 года.

Демонтаж трамвайных путей на участке проспекта Гагарина от станции Мыза до улицы Терешковой выполнен на 100 процентов. Устройство верхнего строения пути готово на 84 процента. Движение хотят открыть уже в августе.

На заседании комиссии Гордумы было отмечено, что в этом году Нижний Новгород получит 50 новых трамваев. До конца следующей недели на рейс выйдут 6 единиц.

Ранее мы сообщали, что на маршрутах №6 и №7 будут работать 26 вагонов, а в час-пик предусмотрены трехсекционные трамваи.

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