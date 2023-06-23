Нижегородской области отказали в передаче земли под хаб Wildberries. Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородской области отказали в передаче земельного участка под логистический хаб маркетплейса Wildberries площадью 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Инвестора заинтересовал участок, который является собственностью «Дом.РФ» и находится в районе поселка Новинки. Но федеральный оператор «Дом.РФ» отказал передать его Нижегородской области, так как хочет напрямую предоставить участок инвестору.

В Корпорации развития региона «Комсомолке» сообщили, что сейчас проект строительства логистического хаба находится на этапе подбора земельной площадки. Но уже прорабатываются возможности и условия передачи инвестору участка, собственником которого является «Дом.РФ».

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