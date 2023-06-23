Уголовное дело завели после аварии с тремя фурами и легковушкой у Стригинского моста. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

После массового ДТП с тремя фурами и легковушкой у Стригинского моста было заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Уголовное дело заведено по факту нарушения автомобилистом правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ход и результаты расследования этого дела контролирует прокуратура.

Напомним, авария произошла днем 22 июня. В Нижнем Новгороде перед Стригинским мостом столкнулись сразу три фуры и легковушка. В результате фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла. Чтобы вытащить тела погибших людей, на место пришлось вызывать грузовой эвакуатор.

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