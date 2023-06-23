Почти 5 400 нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 397 нижегородцев обратились в больницы после присасывания клещей в 2023 году. Эти случаи зафиксированы в 48 районах Нижегородской области, 8 районах Нижнего Новгорода и в Дзержинске, сообщает региональный Роспотребнадзор.

– Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 4 процента, что связано с активным посещением населением мест, где чаще всего происходит присасывание клещей – лесов и дачных участков, – отмечают в управлении.

По данным на 22 июня, три человека заболели клещевым вирусным энцефалитом. Один из этих случаев связан с употреблением сырого козьего молока. Кроме того, 31 человек заболел болезнью Лайма.

Наибольшее число обращений по поводу присасывания клещей было в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там пострадало 538 человек.

Напомним, первый случай присасывания клеща к человеку в Нижегородской области был зарегистрирован еще в марте.

- Случай произошел в Большеболдинском районе области. Клещ присосался к человеку на придомовой территории, - рассказали тогда в региональном Роспотребнадзоре. – К счастью, клещ оказался не заразным и не принес вреда человеку.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен