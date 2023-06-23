Вход в Нижегородский кремль ограничат в День молодежи.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Вход в Нижегородский кремль 24 июня будет открыт только через арку у Кладовой башни и с 8.00 до 22.00. Это связано с проведением Дня молодежи на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Совершить круговой маршрут по кремлевской стене в этот день жители и гости города смогут с 10.00 до 17.00. Но музеи, выставки и концертный зал будут работать в Кремле в привычном режиме.
Выйти с территории Нижегородского кремля можно будет через арку у Кладовой башни и через ворота у Ивановской башни.
– Дополнительно напоминаем, что передвижение по территории Нижегородского кремля на самокатах, роликовых коньках и велосипедах запрещено, – подчеркнули в пресс-службе регионального правительства. – В целях обеспечения безопасности при входе на территорию Нижегородского кремля будут организованы осмотровые мероприятия с использованием технических средств.
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