Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде продлят в День молодежи. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде продлят в День молодежи до 00.00 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В департаменте также отмечают, что с 22.00 24 июня поезда метро будут курсировать каждые пять минут до окончания работы метрополитена.

Когда праздничные мероприятия завершаться, с площади Свободы по нагорной части будут отправляться троллейбусы №9, №13 и №17 и автобусы по маршрутам А-1, А-2, А-41, А-45, А-61, А-62, А 92.

В Сормовский и Московский районы нижегородцы смогут уехать с площади Свободы на автобусах А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-95 и с площади Горького от остановки возле Дома Связи на автобусах А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-95.

А в направлении Автозаводского и Ленинского районов с площади Свободы будут отправляться автобусы А-20, А-40, А-58, А-64, А-68 и А-40, А-58, А-64, А-68 с площади Горького – от остановки возле Сбербанка.

От той же остановки с площади Горького по нагорной части будут курсировать троллейбусы №31, а также автобусы маршрутов А-1, А-26, А-41, А-45, А-61, А-62, А-92.

С остановки на стороне Нижегородской ярмарки по заречной части будут отправляться автобусы А-3, А-40, А-45, А-64, А-68, А-71, А-90, А-95, а по нагорной части от остановки со стороны набережной – автобусы по маршрутам А-26, А-41, А-43, А-45, А-61, А-92.

В районе парка Швейцария у остановок «Улица Медицинская» и «Улица Сурикова» можно будет воспользоваться рейсовыми троллейбусами №13 и №31, автобусами А-1, А-2, А-12, А-30, А-37, А-43, А-68, А-72, в соответствии с расписанием выходного дня.

Напомним, до 23:59 26 июня ограничено движение транспорта от Варварской до Верхне-Волжской набережной, от улицы Пискунова до площади Минина, а также на участке улицы Минина - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по Георгиевскому съезду.

Кроме того, проезд от улицы Минина до Нижневолжской набережной частично закрыт до 23:59 28 июня.

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