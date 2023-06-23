АО «Теплоэнерго» стало призером регионального этапа всероссийского конкурса

АО «Теплоэнерго» вошло в число призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2022 года. Предприятие отмечено дипломом за 2 место в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Дипломы правительства Нижегородской области лучшим организациям и предприятиям вручили заместитель губернатора Андрей Саносян, председатель совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев и заместитель председателя союза «Облсовпроф» Михаил Орлов. Основная задача конкурса - это выявление и поощрение организаций и предприятий, осуществляющих активную и эффективную политику в решении социальных задач.

Мероприятие прошло на площадке регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей». Всего на региональном уровне присуждено 38 призовых мест: 13 — первых, 14 — вторых, 11 — третьих. Было награждено 20 организаций, продемонстрировавших высокую степень социальной ответственности перед работниками, 11 из них – в производственной сфере.

Вручая награды, Андрей Саносян отметил, что важно, когда работодатели уделяют большое внимание не только рабочим процессам, но и внерабочему времени работников и их семей.

Справка:

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Уполномоченным органом по проведению регионального этапа конкурса является управление по труду и занятости населения Нижегородской области. Организации-победители регионального этапа направляются для участия в конкурсе на федеральном уровне, который проводит Министерство труда и социальной защиты России.

Цели конкурса – привлечение внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и выявление лучших социальных проектов организаций.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»