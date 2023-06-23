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НовостиОбщество23 июня 2023 7:20

АО «Теплоэнерго» стало призером регионального этапа всероссийского конкурса

Итоги конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» подведены по результатам 2022 года
АО «Теплоэнерго» стало призером регионального этапа всероссийского конкурса

АО «Теплоэнерго» стало призером регионального этапа всероссийского конкурса

АО «Теплоэнерго» вошло в число призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2022 года. Предприятие отмечено дипломом за 2 место в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Дипломы правительства Нижегородской области лучшим организациям и предприятиям вручили заместитель губернатора Андрей Саносян, председатель совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев и заместитель председателя союза «Облсовпроф» Михаил Орлов. Основная задача конкурса - это выявление и поощрение организаций и предприятий, осуществляющих активную и эффективную политику в решении социальных задач.

Мероприятие прошло на площадке регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей». Всего на региональном уровне присуждено 38 призовых мест: 13 — первых, 14 — вторых, 11 — третьих. Было награждено 20 организаций, продемонстрировавших высокую степень социальной ответственности перед работниками, 11 из них – в производственной сфере.

Вручая награды, Андрей Саносян отметил, что важно, когда работодатели уделяют большое внимание не только рабочим процессам, но и внерабочему времени работников и их семей.

Справка:

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Уполномоченным органом по проведению регионального этапа конкурса является управление по труду и занятости населения Нижегородской области. Организации-победители регионального этапа направляются для участия в конкурсе на федеральном уровне, который проводит Министерство труда и социальной защиты России.

Цели конкурса – привлечение внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и выявление лучших социальных проектов организаций.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»