Пять человек погибли в ДТП с фурами и легковушкой на Стригинском мосту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пять человек погибли в ДТП с тремя фурами и легковушкой на Южном обходе в Автозаводском районе. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Ранее была информация, что в результате аварии погибло два человека, однако количество погибших увеличилось до пяти человек.

Напомним, авария произошла на 411 километре трассы М7. Там столкнулись три фуры и легковой автомобиль. В результате, фуры буквально подмяли под себя иномарку, превратив ее в груду металла. Чтобы вытащить тела погибших людей, на место пришлось вызывать грузовой эвакуатор.

После частичного деблокирования было установлено, что среди погибших один мужчина, две женщины и два ребенка. Сейчас их личности устанавливают.