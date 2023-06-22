На заводе «Красное Сормово» заложили третий круизный лайнер «Карелия». Фото: пресс-служба предприятия «Красное Сормово»

Третий круизный лайнер проекта «Карелия» заложили на заводе «Красное Сормово» 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Все три судна строятся по заказу компании «ВодоходЪ». Первый лайнер заложили 28 апреля, второй - 26 мая, а третий - 22 июня. Круизное судно класса река-море было разработано конструкторским бюро «Вымпел». Лайнеры будут использовать в акватории Черного, Азовского, Каспийского и Белого морях, а также в водах Финского залива и внутренних водных путях.

Лайнер представляет собой стальное самоходное судно, которое может вмещать до 180 пассажиров. Всего для пассажиров построят 88 кают.

-Серия из трех круизных лайнеров будет построена в срок и с качеством, которым славятся сормовские корабелы. Первый теплоход будет передан заказчику в 2025 году, второй и третий – в 2026 году, - отметил генеральный директор Завода «Красное Сормово» Михаил Першин.