20 дог-боксов поставят в муниципальных парках Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба мэрии.

20 дог-боксов установят в муниципальных парках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода».

Дог-боксы появятся в парках Станкозавода, «Светлоярский», Автозаводский, «Дубки», в зоне отдыха «Щелоковский хутор», на втором парковом озере и в детском парке им. Я.М. Свердлова.

Как отметила дирекция парков, выгул собак в парках запрещен, за исключением транзитного прохода.

- Владельцам собак следует помнить, что отходы домашних животных не являются удобрением. Уборка за собакой на улице чрезвычайно важна для поддержания чистоты окружающей среды. Поэтому, если в случае транзитного прохода по парку вдруг понадобиться убрать за своим