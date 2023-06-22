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НовостиОбщество22 июня 2023 15:01

Георгиевская лента появится на нижегородской телебашне в День памяти и скорби

Подсветка появится 22 июня в 22:00
Елизавета КОПЫЛОВА
Георгиевская лента появится на нижегородской телебашне в День памяти и скорби

Георгиевская лента появится на нижегородской телебашне в День памяти и скорби

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Георгиевская лента появится на нижегородской телебашне 22 июня. Об этом сообщает областной радиотелевизионный передающий центр.

Ровно 82 года назад началась Великая Отечественная война. Поэтому сегодня особая иллюминация появится на телебашне с 22:00 до 00:00. Нижегородцы увидят световое панно георгиевской ленты.

Периодически изображение георгиевской ленты будет меняться на динамическую композицию в оранжево-красных тонах, символизирующая языки пламени Вечного огня.