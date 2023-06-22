Жителей частных домов у реки Борзовка обязали сдвинуть заборы от берега. Фото: группа «Ленинский Live» во «ВКонтакте».

Жителей частных домов у реки Борзовка, расположенной в Ленинском районе, обязали сдвинуть заборы от берега. Об этом сообщили в группе «Ленинский Live» во «ВКонтакте».

Напомним, в Нижнем Новгороде начались работы для расчистки русла реки Борзовки, которая протекает по территориям Автозаводского и Ленинского районов. Стоимость реализации проекта составляет 42,6 миллионов рублей, из них 37,3 млн — средства федерального бюджета, 5,3 млн — областного. Также там высадят новые деревья и благоустроят мосты.

На заседании комиссии гордумы по экологии глава Ленинского района Александр Кулагин отметил, что владельцев частных домов обязали передвинуть заборы на пять метров от берега. На кадастровой карте видно, что у большинства жителей огороды незаконные. Многие нижегородцы согласились, с остальными будут разговаривать правоохранители.