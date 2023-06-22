Летние игры паралимпийцев по плаванию стартовали в Дзержинске

21 июня в Дзержинске стартовали Летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», организованные Паралимпийским комитетом России совместно с Федерациями спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. На площадке 50-метрового бассейна спортивной школы олимпийского резерва «Заря» проходят соревнования по плаванию. Всего за пять дней, до 25 июня, в них примут участие более 350 спортсменов из 46 регионов России.

В первый день состоялось 32 заплыва в формате Чемпионата России среди спортсменов с ПОДА и 29 заплывов в формате Всероссийских соревнований, организованных Федерацией спорта слепых и Федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями в классах S1 – S13, SB4 - SB9 и SB14.

«В плавании представлены наиболее титулованные спортсмены, в том числе выступавшие на Паралимпийских играх 2020 в Токио. Тогда ребята завоевали 36 золотых медалей, из них 17 – это пловцы! Соревнования по плаванию – одни из самых крупных по количеству участников в рамках Летних игр паралимпийцев, и не случайно они проводятся именно в Дзержинске: город традиционно показывает себя как опытная спортивная площадка, знающая, как готовить и проводить крупные соревнования. Удачи всем в предстоящие четыре дня!» – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Из двенадцати дзержинских спортсменов, входящих в сборную Нижегородской области по плаванию, вчера выступили девять человек. Мастер спорта международного класса Никита Казачинер, являющийся воспитанником Дмитрия Солдатова, первым преодолел 50-метровую дистанцию вольным стилем и стал чемпионом России спорта лиц с ПОДА. Воспитанник Дениса Дорогаева, заслуженный мастер спорта России по плаванию Даниил Смирнов завоевал серебро на 100 метрах брассом, а воспитанница Марины Тычковой, мастер спорта России Полина Шарова стала третьей на этой же дистанции среди девушек. Сразу два призовых места у Леонида Ерзутова – серебро на 100 метрах брассом и бронза на 50 метрах вольным стилем. Также серебро в команду Нижегородской области принес спортсмен из Балахны Александр Мольков. Всего же сегодня разыграно порядка 70 комплектов наград.

«Приятно уже то, что большая часть спортсменов сборной Нижегородской области по плаванию – дзержинцы, воспитанники спортшколы «Заря». Наш Никита Казачинер принес команде первое золото, и, как он сам сказал, это только начало! От всей души поздравляю с серебром Даниила Смирнова, а Полину Шарову и Леонида Ерзутова с призовыми местами. Вами гордятся ваши тренеры и родители, гордится город. Пусть предстоящие заплывы станут для вас легкими и принесут новые награды, мы в вас верим!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В рамках церемонии награждения по итогам первого дня соревнований четырем спортсменкам – представителям Москвы, Новгородской и Московской областей – были вручены удостоверения Мастера спорта России международного класса. Также были вручены благодарности президента Паралимпийского комитета России.

«Эти соревнования по количеству участников смело можно сравнить с Чемпионатом Европы: страна большая, регионов и талантливых спортсменов много. В целом подготовку ребят оцениваю положительно. То, что в первый день соревнований было установлено порядка двадцати рекордов страны, говорит о многом. Конечно, очень доволен результатами наших дзержинцев: большая часть медалей в копилке Нижегородской области принадлежит им», – отметил старший тренер паралимпийской сборной России по плаванию, директор спортивной школы олимпийского резерва «Заря» Юрий Назаренко.

Сегодня на базе «Зари» продолжаются заплывы, всего их будет 29 – это 100 метров стилем баттерфляй, 200 и 400 метров вольным стилем и эстафетное плавание 4 x 50 метров смешанным стилем. Напомним, каждый день соревнования проходят с 9:00 до 14:30, церемония награждения – около 15:00. Приходите поддерживать наших спортсменов на трибуны спортивной школы «Заря» (площадь Дзержинского, 6)! Вход свободный.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска