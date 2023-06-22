Власти Сарова пожаловались на строительство отеля напротив монастыря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Сарова пожаловались депутатам Заксобрания Нижегородской области, что напротив монастыря планируют строительство отеля. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Приволжье».

На заседании градостроительного комитета выступил заместитель главы администрации Сарова Леонид Бородулин. Он пожаловался, что застройщик ООО «Саровинвест» планирует построить большой отель, площадью 42 тыс. кв. метров.

Еще в 2011 году власти предоставили большую территорию, площадью 53 га под комплексную застройку. Строительство должно было продолжаться семь лет, но застройщик не уложился в срок. Помимо жилья, компания запланировала построить физкультурно-оздоровительный комплекс с апарт-отелем на стрелке рек Сатис и Саровка.

Как отметил Леонид Бородулин, отель планируют построить высотой 30 метров, из-за этого он загородит монастырь - культурную ценность Сарова.

На строительство такого большого здания разрешения не выдали. Однако застройщик победил во всех судебных разбирательствах. После этого администрация Сарова все же выдала разрешение на строительство.

Представитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области, который также был на заседании добавил, что верховный суд РФ еще может отменить решение об исключение земельного участка из охранной зоны монастыря. В управлении готовят историко-культурную экспертизу с помощью трех аттестованных экспертов Минкульта РФ.

Депутаты подчеркнули, что они согласны с позицией администрации Сарова. В ООО «Саровинвест» не знали о дебатах в Заксобрании, но добавили, что в марте 2023 года в правительстве Нижегородской области прошло совещание, на котором также присутствовали митрополит Георгий, настоятель монастыря игумен Никон, представители РФЯЦ-ВНИИЭФ и администрации Сарова.

На собрание было достигнуто соглашение о том, что высота спортивного комплекса с апарт-отелем будет снижена. Также было принято решение правительству взять на контроль реализацию проекта, для того чтобы не допустить противоправных действий от местных властей по отношению к инвестору.