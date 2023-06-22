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НовостиОбщество22 июня 2023 10:09

Отток населения прогнозируется в Нижнем Новгороде к 2025 году

В 2021 году был зарегистрирован очень высокий уровень убыли населения
Елизавета КОПЫЛОВА
Отток населения прогнозируется в Нижнем Новгороде к 2025 году

Отток населения прогнозируется в Нижнем Новгороде к 2025 году

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По прогнозам экспертов, в Нижнем Новгороде к 2025 году будет проживать 1,237 млн человек. Эти данные указаны в прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие два с половиной года.

В документе отмечается, что в Нижнем Новгороде в 2021 году был зарегистрирован очень высокий уровень убыли населения. Причиной этому стала пандемия, высокая смертность и низкая рождаемость.

При этом, в 2023-2025 годах ожидается нормализация эпидемиологической обстановки. За счет этого смертность населения должна снизиться. Более того, городские власти намерены внедрить меры, направленные на увеличение рождаемости. Также ожидается увеличение населения за счет мигрантов.