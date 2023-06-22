Нижегородцев приглашают в летнюю онлайн-школу анимации и мультипликации МТС

Компания МТС, запускает бесплатную всероссийскую онлайн-школу по анимации для детей в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Участники получат возможность изучить разные стили анимации и создать своего маскота*– цифрового детского помощника в интернете. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» с 1 по 31 июля 2023 года. Программа разработана таким образом, чтобы нижегородцы от 11 до 18 лет могли научиться работать с различными программами и инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления - японское аниме, нормкор, неоавангардизм – можно проходить обучение по одному или сразу во всех арт-стилях.

После каждого онлайн-урока ребят ждет практическое задание, которое поможет подкрепить теоретические знания, а по итогу онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота – цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет. Трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live (https://live.mts.ru/). Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

«Нижегородцы ежегодно становятся призерами и победителями проекта МТС «Поколение М», а к участию подключаются уже целые коллективы образовательных учреждений. Осваивать цифровые навыки будущего могут юные жители самых отдаленных уголков региона, а растущая популярность и расширяющаяся география проекта только подтверждают востребованность образовательных онлайн-занятий среди ребят. МТС сегодня не просто служит стартом для новых достижений, но и становится частью истории воплощения детской мечты в реальность», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Альянс по защите детей в цифровой среде – это добровольное объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России, созданное в 2021 году с целью развития безопасного и благоприятного интернет-пространства для юных пользователей.

* Маскот - это графические персонажи, которые используются в логотипах, а также являются самостоятельными элементами концепции бренда. Для выдуманного персонажа продумывают характер, определяют его роль и точки контакта с потребителями.

Фото: Пресс-служба МТС