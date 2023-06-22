Нижегородский книжный магазин «Читай-город» обвиняют в пропаганде ЛГБТ Фото: Оксана ЗУЙКО

Административное дело завели на нижегородский книжный магазин за пропаганду ЛГБТ. Об этом свидетельствуют документы на сайте Автозаводского районного суда.

Нарушителем стала компания «Новый книжный М» (юридическое лицо сети магазинов «Читай-город»). Дело завели по административной статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

За подобную статью нарушителю может грозить штраф в размер одного или двух миллионов рублей или приостановление деятельности, сроком до 90 дней.

Напомним, ранее стало известно, что активисты Волонтерской роты боевого братства провели рейд по книжным магазинам. В ходе рейда волонтеры обнаружили «запрещенку» в свободной продаже на полках магазинов как в самом центре города, так и в спальных районах.