Трудовое воспитание могут ввести в школах Нижегородской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Нижегородской области хотят ввести трудовое воспитание. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, соответствующую инициативу от Гордумы рассмотрели члены-комитета по соцвопросам Заксобрания региона.

Депутаты обсудили изменения в федеральном законе «Об образовании». Трудовое воспитание могут ввести во всех школах России, в том числе и в школах Нижегородской области.

Председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова отметила, что федеральный закон должен усилить роль труда в воспитательном процессе. Эту тему уже неоднократно обсуждали на заседаниях ранее. Подобную работу с детьми нужно проводить с малых лет, не только дома, но и в других общественных местах. Это научит детей бережно относиться к своему и чужому имуществу, а также ценить чужой труд.

-Когда я была ребенком, мы всегда убирались в классах, организовывали субботники. Это полезно и поучительно. Сегодня депутаты профильного комитета поддержали законопроект, поэтому на заседании Совета Законодательного Собрания законопроект будет обсуждаться всеми депутатами, - отметила Наталья Смотракова.

Теперь позицию Законодательного собрания направят в Государственную Думу.