Площадь Минина и Пожарского перекроют в Нижнем Новгороде с 22 по 26 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно будет приостановлено движение на площади Минина с 22 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

С 00:01 22 июня до 23:59 26 июня будет ограничено движение транспорта от Варварской до Верхне-Волжской набережной, от улицы Пискунова до площади Минина, а также на участке улицы Минина - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по Георгиевскому съезду.

- На подъездах к участкам будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. На указанных участках будет запрещена стоянка транспортных средств, припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку. Объезд будет организован по прилегающим улицам, - отметили в департаменте.

В связи с ограничениями с 00:01 22 июня до 23:59 26 июня планируется внести следующие изменения в маршруты регулярных перевозок. - автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать в направлении улицы Минина - по Варварской улице, улице Пискунова; в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице; - автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, 304 будут организованы по Варварской улице, улице Пискунова в оба направления; - разворот автобусов маршрутов А-1, А-68, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского (в районе улицы Большой Покровской).