Главным врачом скорой помощи Нижнего Новгорода стал Роман Пегов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главным врачом нижегородской станции скорой помощи назначили Романа Пегова. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Роман Пегов назначен на эту должность сегодня – 21 июня.

- Сейчас ему предстоит задача объединить скорую, усилить кадровую политику и продолжить обновлять маттехбазу. Нам очень важно, чтобы работа экстренной службы улучшалась из года в год, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

Для улучшения работы скорой помощи, будет запущена система оценки знаний и навыков для сотрудников. Электронный симулятор позволит выявить возможные пробелы знаний и быстро их нивелировать.

Более того, в планах добиваться, чтобы вызовы скорой помощи были максимально целевыми. За ложный вызов скорой помощи положен штраф.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что все сотрудники скорой помощи достойно справляются со своей работой.