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НовостиОбщество21 июня 2023 14:39

Главным врачом скорой помощи Нижнего Новгорода стал Роман Пегов

Ранее пост занимал Игорь Голубев
Елизавета КОПЫЛОВА
Главным врачом скорой помощи Нижнего Новгорода стал Роман Пегов

Главным врачом скорой помощи Нижнего Новгорода стал Роман Пегов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главным врачом нижегородской станции скорой помощи назначили Романа Пегова. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Роман Пегов назначен на эту должность сегодня – 21 июня.

- Сейчас ему предстоит задача объединить скорую, усилить кадровую политику и продолжить обновлять маттехбазу. Нам очень важно, чтобы работа экстренной службы улучшалась из года в год, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

Для улучшения работы скорой помощи, будет запущена система оценки знаний и навыков для сотрудников. Электронный симулятор позволит выявить возможные пробелы знаний и быстро их нивелировать.

Более того, в планах добиваться, чтобы вызовы скорой помощи были максимально целевыми. За ложный вызов скорой помощи положен штраф.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что все сотрудники скорой помощи достойно справляются со своей работой.