Нижегородские перевозчики будут отчитываться за проезд остановок Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородских перевозчиков обяжут отчитываться за проезд водителями остановок. Такое решение было принято на штабе по вопросам работы общественного транспорта нижегородской агломерации.

- С начала июня мы не увидели существенного снижения числа проезда остановок. При этом зачастую нарушения допускают одни и те же водители, к которым нужно применять уже более серьезные меры реагирования. Еще раз отмечаю, что проезд остановки является нарушением действующего законодательства РФ, - отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

По информации ООО «Ситикард», после запуска новой маршрутной сети, жители стали пользоваться общественным транспортом на 30% больше. У предприятий выросла прибыль. Однако перевозчики по-разному проявляют отношение к соблюдению требований по работе на маршрутах.

Начальник управления диспетчерской службы пассажирского транспорта ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Татьяна Наумова заявила, что в ООО «Елена», ООО «Автопарк НН», ООО «Футбол» отмечается резкое снижение выхода транспортных средств после 20:00. За пределами города больше всего претензий к перевозчикам ИП Лазарева и Сафина, обслуживающих маршруты в Дзержинске, а также ООО «Транс НН» (городской округ город Бор).

На следующем заседании штаба перевозчики должны сообщить о мерах по увеличению выпуска транспортных средств в вечернее время.