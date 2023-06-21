Экс-главу Саровского отделения приставов осудили за прекращение административных дел Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-начальник Саровского отделение приставов Марина Кудашкина получила условный срок за прекращение административных дел. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

По информации ведомства, в период с 2021 до 2022 года Кудашкина, будучи начальником Саровского районного отделения судебных приставов, незаконно вынесла 54 постановления об окончании исполнительных производств по взысканию административных штрафов за нарушение ПДД. Она воспользовалась своими должностными полномочиями, используя электронную подпись, оформляла закрытие постановления и тем самым освобождала жителей от задолженностей.

По ее вине в бюджет государства не поступило более 1,5 млрд рублей. Саровский городской суд Нижегородской области признал обвиняемую виновной по статьям 285 и 286 УК РФ. Ее лишили свободы на срок два года условно, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок один год и шесть месяцев.