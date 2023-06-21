Дополнительные авиарейсы запустили из Москвы и Петербурга в Нижний Новгород Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Дополнительные авиарейсы запустила авиакомпания «Россия» из Москвы и Петербурга в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Всего авиакомпания добавила по одному ежедневному рейсу в обоих направлениях. Вылет из Москвы будет в 9:45, прилет в Нижний Новгород в 11:00. Вылет из Санкт-Петербурга в 19:50, а прилет в Нижний Новгород в 21:35. Из Нижнего Новгорода в Москву рейсы запланированы в 11:45, а прилет в 13:05. В Санкт-Петербург вылет осуществляется в 23:05 и прибытие в 01:00.

Авиакомпания будет осуществлять по пять рейсов в день из Шереметьево в аэропорт Нижнего Новгорода, а также четыре рейса из аэропорта Санкт-Петербурга – Пулково.

Такое решение было принято в связи с популярностью Нижнего Новгорода у туристов. Авиаперевозчик также уточнил, что перелеты выполняются на самолетах Суперджет 100 с вместимостью до 87 пассажиров.