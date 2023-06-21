Нижегородским предприятиям потребуется около 16 тысяч сотрудников в ближайшие 1,5 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие 1,5 года нижегородским предприятиям необходимо будет набрать 16 тысяч сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на главу регионального управления по труду и занятости Игоря Пантюхина.

В ходе экспертной сессии по управлению кадровым потенциалом Пантюхин подчеркнул, что до конца года Нижегородской области необходимо набрать около девяти тысяч человек на промышленные предприятия. При этом он добавил, что дефицит специалистов с начала года сократился в полтора раза. Текучесть кадров упала с 10% до 3-5%. В первую очередь, это связано с тем, что работодатели чаще стали обращать внимание на проблемы сотрудников, причины их увольнения, а также изменилось отношение к работникам предпенсионного возраста.

В настоящее время государство активно поддерживает предприятия. Более 325 нижегородских работодателей подали заявки на участие в программе субсидирования найма персонала из социально незащищенных категорий населения, такие как, официально безработные, инвалиды, выпускники, молодежь до 30 лет без опыта работы.

Министр кадровой политики Екатерина Лебедева назвала основные риски для предприятий области – это старение населения, отток молодых специалистов по наиболее востребованным специальностям и нехватка рабочих профессионалов.

Из-за нехватки сотрудников предприятия максимально сократили требования к квалификации. Например, директор по персоналу АО «Русполимет» Нина Кубанцева сообщила, что основными требованиями к кандидатам-мужчинам является здоровье и трудоспособность, но найти даже таких работников тяжело. Более того, официально безработные жители должны состоять на учете в службе занятости, однако они не очень хотят регистрироваться на бирже труда.