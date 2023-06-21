Певица Линда выступит в нижегородском парке «Швейцария» в День молодежи. Фото: официальное сообществе парка «Швейцария» во «ВКонтакте».

Певица Линда выступит на фестивале молодежных культур РУПОР в парке «Швейцария» 24 июня. Об этом сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в телеграм-канале.

Парк «Швейцария» станет одной из площадок празднования Дня молодежи. Там проведут уличные танцы, хип-хоп турнир, мастер-классы и турниры по видео, шоу косплееров и многое другое. Активности запланированы в 12:00 до 22:00. Хэдлайнером мероприятия будет певица Линда, которая выступит для нижегородцев.

Напомним, ранее стала известна программа мероприятий на День молодежи в Нижнем Новгороде. В 2023 году Нижний Новгород стал Молодежной столицей России, а значит, празднование в нашем городе обещает быть масштабным и запоминающимся.