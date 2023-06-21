Довыборы в нижегородскую гордуму пройдут 10 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дополнительные выборы в городскую дума Нижнего Новгорода по избирательному участку №10 запланированы на 10 сентября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято на внеочередном заседании 21 июня. Полномочия по организации и проведению выборов возложены на территориальную избирательную комиссию Нижегородского района. Назначение довыборов по данному округу связанно с тем, что 27 июля 2022 года Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата городской Думы Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее стало известно, что выборы губернатора Нижегородской области продлятся три дня с 8 по 10 сентября.