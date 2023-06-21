Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 8:48

Аппарат по приему вторсырья установили в парке «Швейцария»

Он принимает бумагу, пластик и алюминий
Елизавета КОПЫЛОВА
Аппарат по приему вторсырья установили в парке «Швейцария». Фото: официальное сообщество парка «Швейцария» во «ВКонтакте».

Аппарат по приему вторсырья установили в парке «Швейцария». Фото: официальное сообщество парка «Швейцария» во «ВКонтакте».

Аппарат по приему вторсырья установили в нижегородском парке «Швейцария». Об этом представители общественного пространства сообщили в социальных сетях.

В уникальный аппарат можно сдать бумагу, пластик и алюминий, а после получить за это денежное вознаграждение. Принцип работы простой – нужно принести вторсырье, в аппарате ввести свой номер телефона, выбрать банк и указать тип сырья. Далее откроется контейнер, куда нужно будет разместить вещи.

- Подобное оборудование позволяет сортировать и отдавать отходы в переработку максимально эффективно для всех участников процесса, - отметили представители парка «Швейцария».