Аппарат по приему вторсырья установили в парке «Швейцария». Фото: официальное сообщество парка «Швейцария» во «ВКонтакте».

Аппарат по приему вторсырья установили в нижегородском парке «Швейцария». Об этом представители общественного пространства сообщили в социальных сетях.

В уникальный аппарат можно сдать бумагу, пластик и алюминий, а после получить за это денежное вознаграждение. Принцип работы простой – нужно принести вторсырье, в аппарате ввести свой номер телефона, выбрать банк и указать тип сырья. Далее откроется контейнер, куда нужно будет разместить вещи.

- Подобное оборудование позволяет сортировать и отдавать отходы в переработку максимально эффективно для всех участников процесса, - отметили представители парка «Швейцария».