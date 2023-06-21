В Городецком районе гадюка пробралась в огород и укусила женщину

Ежегодно в регионе фиксируется до 15 таких случаев. Фото: zooclub.ru

Первый за лето случай укуса ядовитой змеи зафиксирован в Нижегородской области. Как сообщила главный внештатный специалист-токсиколог регионального Минздрава Светлана Мудрова, инцидент произошел в Городецком районе.

- Змея укусила женщину за ногу, когда та находилась у себя в огороде. Пострадавшая обратилась за помощью в ближайшую больницу, где ей вкололи сыворотку, далее пациентка была маршрутизирована в больницу №33 Нижнего Новгорода. Сейчас состояние женщины удовлетворительное, - сообщила Мудрова.

Отмечается, что ежегодно в нашем регионе происходит от 10 до 15 подобных случаев и важно вовремя обратиться за медицинской помощью, так как всего один укус может привести к тяжелым последствиям.

- Основные симптомы – это сильные болезненные ощущения и отчетливый отек в месте укуса. После происшествия важно как можно скорее наложить стерильную повязку на пораженное место, а затем в обязательном порядке обратиться за помощью в медицинское учреждение, - добавила специалист.