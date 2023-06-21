Нижегородцы попросили вернуть в проект КРТ три дома в квартале «Красный просвещенец». Фото: Яндекс.Карты

Собственники трех многоквартирных домов направили обращение нижегородским властям о том, чтобы дома вернули в проект Комплексного развития территорий в районе «Красного просвещенца» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает GiperNN.

Жильцы домов № 17а, 19 и 21 на улице Невзоровых проголосовали за расселение. Новый мастер-план КРТ, который подготовил Институт развития агломерации предполагает снос шести домов - № 12, 12А и 10/22 по улице Генкиной и № 17А, 19 и 21 по Невзоровых. Однако в обновленном плане дома на улице Невзоровых не включили.

Кроме того, большой участок, занятый сараями, гаражами и сорными деревьями не попал в границы реноваций.

Инициативные собственники и наниматели жилых помещений направили письмо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой разобраться со сложившиеся ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что 33 здания могут снести в квартале «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде в рамках комплексного развития территорий (КРТ).