Более 194 тысяч обращений потребителей приняли специалисты «Нижновэнерго» за 5 месяцев

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 5 месяцев 2023 года. С января по май сотрудники энергосетевой компании приняли 194 221 обращение. Это на 355 обращений меньше, чем за аналогичный период 2022 г.

Ежегодно число обращений потребителей в «Нижновэнерго» остается на стабильном уровне. Наиболее актуальным остается вопрос технологического присоединения к электрическим сетям. Также востребованы услуги по предоставлению технических ресурсов (получение справок о наличии/отсутствии электрических сетей на участке заявителя, согласование работ в охранных зонах электросетевого хозяйства, допуск сторонних лиц для выполнения работ на электросетевых объектах и т. д.) и переустройству сетевых объектов.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» напоминает потребителям о возможности получить услуги в дистанционном формате, посредством интерактивных сервисов: на едином портале электросетевых услуг – ТП.РФ портал-тп.рф. Также можно проконсультироваться по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-0-220.

«Взаимодействие с потребителями – важная составляющая работы ведущей электросетевой компании Нижегородской области. Энергетики, как и наши клиенты, заинтересованы в том, чтобы общение было максимально доступным, комфортным и эффективным, – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.