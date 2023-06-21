150 эндоскопических операций по лечению рака провели арзамасские врачи с начала 2023 года. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Врачи Центральной городской больницы Арзамаса провели 150 эндоскопических операций по лечению рака с начала года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Здравоохранения». Согласно информации министерства здравоохранения Нижегородской области, на базе медучреждения действует онкологическая служба. Она включает в себя центр амбулаторной онкологической помощи, отделение абдоминальной онкологии и хирургии, а также отделение химиотерапевтических методов лечения.

-Врачи отделения выполняют операции самого высокого уровня, отвечающие современным стандартам онкологии и хирургии, - сообщил главный врач ЦГБ Арзамаса Олег Курахтанов.

Кроме того, медики проводят телемедицинские консилиумы с Нижегородским областным онкологическим диспансером, где вырабатывается тактика комбинированного лечения пациентов. Отделения абдоминальной онкологии создано на базе многопрофильного стационара. Это позволяет оказывать пациентам помощь от специалистов смежных областей.

В областном Минздраве напомнили, что своевременная диагностика имеет большое значение для борьбы с онкологическими заболеваниями. Регулярное флюорографическое обследование позволяет контролировать развитие патологии в легких, а проведение таких исследований, как видеогастроскопия и видеоколоноскопия, помогает выявить рак и предраковые заболевания желудка и кишечника и своевременно начать их лечение. Людям старше 40 лет следует проходить подобные обследования регулярно.