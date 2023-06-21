Автобус т-55 начнет ходить по Сормовскому шоссе с июля

Автобус будет ходить по Сормовскому и Московскому шоссе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Маршрут автобусов т-55 изменится в Нижнем Новгороде с июля, сообщает ЦРТС.

В настоящее время эти автобусы ходят от ЗКПД-4 до автовокзала Щербинки через улицы Коновалова, Федосеенко, Чаадаева, Рябцева, Кузбасскую, Новикова-Прибоя и Мызинский мост.

С вводом изменений автобусы начнут ходить по улицам Гаугеля, Светлоярской,Циолковского, Культуры, Коминтерна, Сормовскому и Московскому шоссе до тоннеля Московского вокзала.

Предполагается, что таким образом получится создать транспортную связь между улицами Гаугеля и Культуры и Сормовским шоссе. Новый маршрут будет удобен работникам предприятий, расположенных в этом направлении.