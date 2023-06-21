Выставка о русских сказках и былинах открылась в НГХМ

На выставке представлено более 120 работ. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Выставка «Хужожник и сказка» (0+) открылась в Нижегородском художественном музее (3-й корпус кремля), сообщает пресс-служба регионального правительства. Вниманию посетителей представлено более 120 работ русских художников, изображающих былины и сказки. Также в экспозицию включены костюмы и элементы декора, соответствующие общей идее выставки.

- Лето – время активных туристических поездок. К нам едет много семей с детьми. Для родителей важно, чтобы каникулы проходили не только интересно, но и полезно. Кроме того, большое значение имеет патриотическая составляющая. Знакомство с шедеврами живописи и историческими предметами позволит лучше понять историю России, проникнуться ее духом. И все это происходит в сердце города, в Нижегородском кремле, - отметил глава региона Глеб Никитин, присутствовавший на открытии экспозиции.

Отмечается, что в подготовке экспозиции помимо НГХМ приняли участие специалисты Русского музея в Санкт-Петербурге, столичных Третьяковки и Музея музыки.

- Нижегородская земля связана с творчеством Александра Пушкина, гениального поэта, писателя, автора сказок, поэтому проведение подобного проекта именно здесь представляется очень закономерным. Русский музей рад представить нижегородцам и гостям города знаменитые полотна величайших художников из своей коллекции, а также известные иллюстрации, графику и произведения декоративно-прикладного искусства, которые связаны с темой сказок. Эти работы не так часто покидают стены музея, что делает выставку поистине уникальной», – подчеркнула гендиректор Государственного Русского музея Алла Манилова.

В числе прочих работ на выставке представлены «Витязь на распутье», «Баян», «Иван-царевич на Сером Волке», «Снегурочка» и «Царевна-лягушка» Виктора Васнецова, «Садко» Ильи Репина, «Три богатыря» Михаила Врубеля, а также полотна Николая Рериха и многое другое.

- Образы картин Васнецова, Врубеля, Репина заложены на подкорке у многих поколений, мы сотни раз видели их в учебниках, на разных предметах быта. Но, подобно чудесам света, такие картины нужно увидеть вживую. Выставка «Художник и сказка» особенная, потому никогда такого не было, чтобы все известные произведения собрали вместе. Что важно: проект задумывался в прошлом году в Нижнем Новгороде и за год воплотился в жизнь при поддержке Аллы Юрьевны Маниловой и музеев, - псказал заместитель главы региона Олег Беркович.