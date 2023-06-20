Термальный комплекс планируют создать на Гребном канале в 2025 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Термальный комплекс планируют создать на Гребном канале в рамках инвестиционного проекта ООО «Экопарк – Нижний Новгород». Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

В составе комплекса будут открытый и закрытый бассейны, длина дорожек в которых составит 50 метров и 25 метров соответственно.

По данным инвестора – ООО «Экопарк – Нижний Новгород» термальный комплекс будет построен в 2025 году.

– Услуги платные. Планируется ввести льготные билеты для детей, пенсионеров, а также проводить акции для многодетных семей, мам с детьми, студентов, – сообщили представители организации «Экопарк – Нижний Новгород».

Напомним, туристический комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде за 8 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать около 200 новых рабочих мест.

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