Кремлевский бульвар в Нижнем Новгороде частично закрыли для пешеходов. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыт для пешеходов. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Перекрытие участка связано с обеспечением безопасности пешеходов. Сейчас там идет монтаж архитектурной подсветки фасада стен и башен Нижегородского Кремля к проведению «Дня памяти и скорби».

– После завершения мероприятия и демонтажа оборудования не позднее 27 июня данный участок бульвара будет открыт для посещения, – подчеркнули в управлении делами правительства Нижегородской области.

Напомним, аудиовизуальное представление было показано на стенах Нижегородского кремля вечером 12 июня. На участке стены от Тайницкой до Часовой башни нижегородцы увидели световые картины, посвященные Дню России.

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