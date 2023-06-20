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НовостиОбщество20 июня 2023 11:06

Заброшенное аварийное здание на улице Школьной в Нижнем Новгороде отремонтировали

Там разместят офисы
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Заброшенное аварийное здание на улице Школьной в Нижнем Новгороде отремонтировали.

Заброшенное аварийное здание на улице Школьной в Нижнем Новгороде отремонтировали.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заброшенное здание на улице Школьной, 13, в Нижнем Новгороде отремонтировали. Для этого региональным министерством имущественных и земельных отношений был привлечен инвестор. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее жители Автозаводского района жаловались в министерство на аварийное состояние здания. Стоит отметить, что поблизости с ним находятся спортивная школа по гимнастике, детский сад и несколько общеобразовательных учреждений.

– Жители жаловались, что объект «облюбовали» асоциальные личности. Мы нашли инвестора, который за свои деньги, без бюджетных средств привел здание в порядок, – отмечает министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

В обновленном здании инвестор разместит офисы.

Ранее мы сообщали, что комплекс апартаментов с кафе, магазинами и офисами планируют построить на месте Средного рынка в Нижнем Новгороде.

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