Заброшенное аварийное здание на улице Школьной в Нижнем Новгороде отремонтировали. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заброшенное здание на улице Школьной, 13, в Нижнем Новгороде отремонтировали. Для этого региональным министерством имущественных и земельных отношений был привлечен инвестор. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее жители Автозаводского района жаловались в министерство на аварийное состояние здания. Стоит отметить, что поблизости с ним находятся спортивная школа по гимнастике, детский сад и несколько общеобразовательных учреждений.

– Жители жаловались, что объект «облюбовали» асоциальные личности. Мы нашли инвестора, который за свои деньги, без бюджетных средств привел здание в порядок, – отмечает министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

В обновленном здании инвестор разместит офисы.

Ранее мы сообщали, что комплекс апартаментов с кафе, магазинами и офисами планируют построить на месте Средного рынка в Нижнем Новгороде.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен