Больничное озеро в Канавинском районе непригодно для купания. Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Больничное озеро в Канавинском районе признано непригодным для купания. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным на 20 июня, Роспотребнадзором было проведено более 470 исследований проб воды в водоемах. Результаты показали, что вода в Больничном озере не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора не рекомендует нижегородцам купаться в этом озере.

Ранее мы сообщали, что купаться опасно для здоровья на нескольких пляжах в четырех районах Нижнего Новгорода: Канавинском, Сормовском, Ленинском и Автозаводском районах.

Напомним, этим летом в Нижнем Новгороде действует 15 муниципальных пляжей и пять зон отдыха.

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