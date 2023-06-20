Поселок Тонкино благоустраивают к празднованию 300-летия

В Тонкине завершается благоустройство парка имени 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Тонкине ведется благоустройство к 300-летию рабочего поселка. Для подготовки районного центра к юбилею было выделено 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На данный момент в Тонкине завершается благоустройство парка имени 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Там уже проводится озеленение, устанавливаются уличные светильники, ограждения и скамейки. Еще предстоит реконструкция памятника «Комсомольцам 40-х от комсомольцев 70-х».

В Тонкине построили мини-футбольное поле и игровую спортплощадку. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках подготовки к юбилею поселка благоустраивается территория районной больницы, ремонтируются дороги, ведется капремонт дома культуры. Также в Тонкине построили мини-футбольное поле и игровую спортплощадку.

К юбилею поселка ремонтируются дороги. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, поселок Тонкино отметит свое 300-летие 12 августа. Мероприятия будут проходить на главной площади, в центральном парке и в береговой зоне реки Яхты. Празднование завершиться выступлением артистов и салютом.

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