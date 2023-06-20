Медицинских работников Дзержинска поздравили с профессиональным праздником

В Дзержинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Действующих сотрудников городских больниц и поликлиник и ветеранов здравоохранения поздравили председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев и председатель городской Думы Виктория Николаева.

В рамках церемонии награждения врачам поликлиники № 1 городской больницы № 2 были вручены почетные награды: заведующей отделением медицинской профилактики Ольге Карповой – нагрудный знак «Отличник здравоохранения», а врачу-рентгенологу Николаю Каракозову – Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ.

«Система здравоохранения должная быть готова к любым вызовам, и сейчас мы особенно остро осознаём важность поддержки этой отрасли. Главным результатом должна стать уверенность людей в том, что они всегда получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсёстры будут трудиться в современных достойных условиях. Безусловно, здания, оборудование, технологии, помощь власти и благотворителей очень важны. Но все-таки самое главное в медицине – это ежедневный, ежечасный труд наших врачей, среднего и младшего медицинского персонала», – отметил Евгений Люлин.

На сегодняшний день в Дзержинске работает 15 учреждений здравоохранения. В их числе – Больница скорой медицинской помощи, городские больницы №№ 1, 2 и 7, городская детская больница № 8, Дзержинский перинатальный центр, Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина, Дзержинский специализированный дом ребенка № 2, Дзержинская станция переливания крови – филиал Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой, Нижегородский областной детский центр медицинской реабилитации и пять диспансеров: онкологический, наркологический, кожно-венерологический, психоневрологический и противотуберкулезный.

«Профессия врача – одна из самых непростых в мире. К вам мы идем со своими проблемами, а когда они решаются, не всегда находим время должным образом поблагодарить и сказать спасибо. Но, несмотря ни на что, вы остаетесь верны клятве Гиппократа, которую дали однажды и на всю жизнь. Говорят, врачам, особенно тем, кто работает в здравоохранении много лет, свойственна циничность. Но я бы назвал это профессионализмом и беспристрастностью, без которых порой трудно принять единственно верное врачебное решение. Особые слова благодарности сегодня хочу адресовать врачам, спасающим наших ребят в зоне боевых действий специальной военной операции. Мира в ваших семьях, здоровья вам и вашим близким, профессиональных успехов и добросовестных пациентов!» – сказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Дзержинска благодарственные письма администрации города получили ветераны здравоохранения поликлиники № 1 и городской больницы № 2, отдавшие медицине более сорока лет. Нина Викторовна Кудрявцева работала сначала в должности фельдшера, а затем рентгенолаборанта, а Зинаида Федоровна Захарычева 32 года посвятила оказанию медицинской помощи населению поселка Свердлова, после чего работала старшей медсестрой терапевтического отделения городской больницы № 2.

«Однажды вы сделали большой ответственный шаг в жизни, посвятив свою жизнь медицине. Это путь милосердия и бесконечной любви к людям. Те, кто идет по нему, работают днями и ночами, не жалея сил и времени, чтобы помочь каждому больному. Низкий поклон за ваш самоотверженный труд! Желаю вам благодарных пациентов, здоровья и счастья!» – сказала председатель Думы г. Дзержинска Виктория Николаева.

Также врачам, медицинским сестрам, санитарам, фельдшерам и лаборантам были вручены благодарности и благодарственные письма Законодательного Собрания и Губернатора Нижегородской области, администрации и Думы города Дзержинска. Специальным подарком для сотрудников учреждений здравоохранения стал концерт нижегородского ансамбля песни и танца «Казачий хутор».

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска