Строительство первой гостиницы для агротуризма завершается в Павловском районе. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Первую гостиницу для агротуризма достраивают в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Нижегородской области.

В 2022 году федеральный грант по направлению «Агротуризм» получил глава фермерского хозяйства Вадим Каров. На выделенные 8,5 миллионов были построены гостиничный двор, 4 беседки, бани. Кроме того, были закуплены трактор и снегоход.

Первых гостей примут уже в августе, когда закончится строительство объектов. Туристы смогут порыбачить, заняться сбором ягод и грибов, сходить на животноводческую ферму, посмотреть на сбор урожая, а также покататься на лодках и катамаранах.

– Агротуризм – это совершенно новое направление в России. Нижегородская область вошла в число тех, кто на самых первых этапах смог принять участие в получении гранта, подготовить необходимые документы и уже сегодня успешно реализовывать проект, – отмечает заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий ЗСНО Александр Ефремцев.

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