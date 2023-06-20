Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу превысили норму на кстовском «РусВинил». Фото: сайт ООО «РусВинил»

Росприродназор зафиксировал на кстовском «РусВинил» многочисленные нарушения экологических требований: нормы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух были превышены. Об этом сообщает пресс-служба Росприродназора по Нижегородской области.

По результатам деятельности предприятия по производству ПВХ за 2022 год было выявлено превышение допустимых норм выбросов серной кислоты в 219,4 раза, метанола – в 113,7 раза, диоксида азота – в 24,2 раза.

Кроме того, в ходе плановой проверки были обнаружены и другие нарушения: неправильное использование установок очистки газа, неверное обращение с отходами производства и потребления.

– Предприятию «РусВинил» выдано предписание об обязательном устранении нарушений в срок до сентября текущего года, – отмечают в пресс-службе регионального управления Росприродназора. – В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут составлены протоколы, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

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