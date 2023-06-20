Два сотрудника правительства Нижегородской области отправятся на СВО

Один из них является сотрудником ЦРТС. Фото: Тг-канал Глеба Никитина.

Два сотрудника правительства Нижегородской области приняли решение участвовать в спецоперации. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Телеграм-канале.

По словам губернатора, один из них Андрей является сотрудником Центра развития транспортных систем, имеет медицинское образование и уверен, что будет полезен в выполнении задач СВО.

Другого добровольца зовут Алексей и он работает в министерстве сельского хозяйства. Он Лично участвовал в гуманитарных миссиях, помогал жителям Харцызска, Донецка, Мариуполя, бывал на передовой.

- Как сам говорит: "сейчас как никогда нам нужно объединиться, показать свою силу". По рассказам Алексея, его прапрадед воевал на полях Первой мировой, прадед - во Второй мировой, дед до 1947-го боролся с бандеровцами, отец служил в Афганистане. Пример каждого добровольца достоин уважения! Благодарю коллег за их решения! Наша задача - заботиться об их семьях. И мы, конечно же, это сделаем, чтобы наши бойцы были спокойны за своих близких, - подытожил глава региона.