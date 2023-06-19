Уголовное дело возбуждено из-за убийства медведя в Кстовском районе

Назначено проведение баллистической и биологической экспертиз. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейские возбудили уголовное дело из-за убийства медведя в Кстовском районе. Факт незаконной охоты зафиксировали недалеко от деревни Красногорка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

– Санкция указанной части данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, – сообщили в ведомстве. – Проводится предварительное расследование.

Личность браконьера вскоре установили – им оказался сотрудник министерства лесного хозяйства, которому положено охранять богатства животного мира. Также был найден автомобиль, рядом с которым нашли труп медведя, а в салоне патроны и гильзы различного калибра. Внутри машины не обошлось и без следов крови от туши.

– Назначено проведение баллистической и биологической экспертиз, а туша медведя направлена в Госветуправление, – добавили в МВД.

Отметим, что сроки охоты на медведя в Нижегородской области установлены указом губернатора. Так, в этом году весенняя охота на косолапого была разрешена с 21 марта по 10 июня. По данным минлесхоза, сейчас в лесах региона проживает более 1,3 тысячи особей.