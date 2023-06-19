Нижегородские муниципальные предприятия увеличили выручку на 5% в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Муниципальные предприятия Нижнего Новгорода в 2022 году увеличили выручку на 5%. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству.

- В прошлом году на территории Нижнего Новгорода работали девять муниципальных предприятий, - рассказала директор департамента экономического развития администрации города Марина Антипова. - Совокупный объем их выручки за 2022 год составил 1,2 млрд рублей. Это на 5% выше в сравнении с показателями за 2021 год.

По словам директора департамента, наибольший объем выручки за прошлый год был зарегистрирован у МП «Нижегородское метро» – 683 млн рублей, на втором месте – МП «Инженерные сети» (157 млн рублей), на третьем – МП «Нижегородские бани» (141 млн рублей).