Нижегородцы будут отдыхать четыре дня на Первомай в 2024 году

Фото: Минтруд России

Майские выходные в 2024 году пройдут для нижегородцев в два этапа. Выходные дни стартуют с 28 апреля и продлятся до 1 мая (4 дня – с воскресенья по среду). После этого жителей ждут обычные трудовые будни – они продлятся 2 и 3 мая. Следующие четыре праздничных дня ожидаются с 9 по 12 мая. Минтруд РФ опубликовал календарь выходных дней в 2024 году.

Также отдыхать на новогодние каникулы жители региона будут с 30 декабря 2023 года и по 8 января 2024 года. Выходные продлятся 10 дней. Далее выходные дни установлены с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта. Выходной также выпадает на 12 июня, в период с 3 по 4 ноября и перед Новым годом с 29 по 31 декабря.

Напомним, что этим летом в Нижнем Новгороде планируют провести множество культурных мероприятий, в числе которых исторические реконструкции, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также вновь одним из самых ярких событий этого лета для жителей Нижнего Новгорода станет фестиваль музыки «Столица закатов». Перед нижегородцами и гостями города будут выступать как известные артисты, так и уличные музыканты. В сквере Свердлова можно будет посетить маркет локальных брендов, лекции и мастер-классы, спортивные активности, а также насладиться вкусной едой . И чтобы уж было легче ориентироваться в огромном количестве мероприятий, «Комсомолка» публиковала программу фестиваля.